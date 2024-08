Juniori zaustavljeni u četvrtfnalu EP

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska reprezentacija košarkaška Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale B prvenstva Evrope.

Crnogorski juniori poraženi su večeras u Skoplju, u četvrtfinalnom meču, od Poljske 82:74.

Izabranici selektora Marka Sekulića u nastavku takmičenja igraće za plasman od 5. do 8. mjesta.

Poljska je uoči posljednjih deset minuta vodila 63:56, a pitanje pobjendika riješila je već nakon tri minuta igre, kada je stigla do nedostižnih i maksimalnih 14 razlike (70:56).

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danil Krnić sa 19, Lazar Čarapić je dodao 15, Maruan Čičić 14, a Marko Radunović 11 poena.

