Juniori u četvrtfinalu EP

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće u četvrtfinalu B prvenstva Evrope u Skoplju.

Crnogorski juniori savladali su večeras u posljednjem meču grupne faze selekciju Rumunije 91:83 i kao prvoplasirani u A grupi izborili plasman među osam najboljih.

U četvrtfinalu, u petak u 13 sati i 30 minuta, igraće protiv Poljske, drugoplasirane selekcije B grupe.

Crna Gora je na kraju prve dionice imala zaostatak (27:18), dok je na poluvremenu prednost Rumunije iznosila 58:37.

Crna Gora je u nastavku uspjela da se vrati u igru i trojkom Aljoše Draškovića u 34. minutu dođe do vođstva 73:71.

U uzbudljivoj završnici, Lazar Čarapić je na 77 sekundi prije kraja pogodio trojku za 87:80 i najavio pobjedu.

Drašković i Marko Radunović bili su najefikasniji u crnogorskoj selekciji sa po 17, Maruan Čičić ubacio je 16, dok je Šefćet Bećiragić meč završio sa 11 poena.

