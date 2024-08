Juniori peti u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore kao petoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju.

Izabranici selektora Marka Sekulića u meču za peto mjesto pobijedili su Švajcarsku 77:57.

Crna Gora je na šampionatu upisala pet pobjeda i samo dva poraza, ali je neuspjeh od Poljske spriječio da dođu do polufinala i bori se za A diviziju.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Marko Radunović sa 16, dok je poen manje dodao Andrija Vujačić.

Istakli su se i Danilo Nikezić i Marko Pavlović sa po devet poena.

