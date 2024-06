Jovanović prvo pojačanje Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Đorđije Jovanović novi je član Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da Budućnost, kao klub koji je sinonim crnogorske košarke, želi da se potrudimo da svakog igrača sa crnogorskim košarkaškim genom dovede u klub.

Jovanović je prošao sve mlađe crnogorske selekcije i bio jedan od najboljih igrača u generaciji koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu do 20 godina u Podgorici.

Profesionalnu karijeru počeo je u Partizanu, gdje je sarađivao sa Željkom Obradovićem kod kojeg je i debitovao u AdmiralBet ABA ligi.

Slijedi odlazak u Sjedinjene Američke Države – potpisao je za Ontario Kliperse, razvojni tim NBA franšize LA Klipersa, koji se takmičiti i Dži ligi.

“Borio se za minute, koristio svaku priliku, i nakon dvije godine odlučio je da je najbolje za njegov košarkaški put da “pokori svoje dvorište. Jovanović je visok 199 centimetara, igra na poziciji krila, s tim što može da se “spusti” i na poziciju dva. Đorđije, dobrodošao u plavo-bijelu porodicu”, piše u saopštenju.

Iz podgoričkog kluba prethodna dva dana saopšteno je da su produženi ugovori sa Jogijem Ferelom i Flečerom Megijem.

Ugovore za narednu sezonu imaju i Nikola Tanasković i Kenan Kamenjaš. Ugovori su istekli kapitenu Petru Popoviću, kao i Vladimiru Mihailoviću, Andriji Slavkoviću i Aleksi Iliću.

Budućnost je prošlu sezonu završila sa jednim trofejom – osvojila je titulu prvaka Crne Gore.

U AdmiralBet ABA ligi je bila trećeplasirana u regularnom dijelu, a u polufinalu je kroz majstoricu eliminisana od Partizana.

U Evrokupu je igrala u ligaškom dijelu sezone u kojem je u 18 utakmica ostvarila osam pobjeda i doživjela deset poraza.

