Jovanović i zvanično novi trener Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Vladimir Jovanović i zvanično novi je trener Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

On je na kormilu crnogorskog šampiona zamijenio Aleksandra Džikića, sa kojim je prekinuta saradnja.

Jovanović je pet godina bio pomoćnik Duška Vujoševića u Partizanu, prije nego što je postao trener “crno-bijelih”.

“Sa 38 godina osvojio je ABA ligu. Radio je u Donjecku, Igokei, da bi potom potpisao za Lokomotivu Kubanj, gdje je radio i na razvoju talenata giganta ruske klupske košarke. Trenirao je i Šenžen Leoparde u Kini, prije nego što je postao trener Mege”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

