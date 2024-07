Jovana Kuljača i Miloš Milenković na OI u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivači Miloš Milenković i Jovana Kuljača dobili su specijalne pozivnice Tripartitne komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) .

Kuljača (20) i Milenković (18), članovi su plivačkog kluba Budva, učesnici su posljednjeg Svjetskog i Evropskog prvenstva, a 33. Ljetnje Olimpijske igre biće njihov debi na najvećoj sporstkoj smotri.

Jelena će se takmičiti u disciplini 50 metara slobodnim, a Miloš na 100 metara leptir stilom.

Crnogorski olimpijski tim dobio je pojačanja u mladim i talentovanim sportistima, koji su se pridružili svojoj sugrađanki, mladoj bokserki Bojani Gojković, teniserki Danki Kovinić, jedriličaru Milivoju Dukiću i muškoj vaterpolo reprezentaciji.

Predsjednik Dušan Simonović kazao je da su Milenković i Kuljača poziv za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu zaslužili svojim talentom i ljubavlju prema plivanju.

“Sve nas učinili ste ponosnim jer ćemo i na 33. Igrama Ljetnje olimpijade imati predstavnike u ovom prelijepom sportu. Želimo da u Parizu zasijate punim sjajem, da stvorite uspomene za cijeli život, uživate u događaju za pamćenje i svoju državu učinite ponosnom”, kazao je Simonović u čestitki mladim plivačima.

On je naglasio da je pozivnica nagrada za njihov i rad selektorke Danijele Franete.

“Siguran sam da sa pristupom koji ste imali do sada, sa pravim vrijednostima i davanjem sportu bez rezerve, nećete stati na ovome. Posebno se radujem što će crnogorski olimpijski tim biti jači za dvoje mladih ljudi, koji su ponos svoje Budve i svoje Crne Gore”, kazao je Simonović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS