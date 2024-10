Jevtić novi selektor odbojkaša, Caković predvodi odbojkašice

Podgorica, (MINA) – Ivica Jevtić novi je selektor muške odbojkaške reprezentacije, dok će najbolje odbojkašice predvoditi Jovo Caković, odlučio je Upravni odbor Odbojkaškog saveza.

Jevtić je bivši reprezentativac Crne Gore i nekadašnji odbojkaš podgoričke Budućnosti, sa kojom je osvojio dvije titule šampiona Srbije i Crne Gore (2004/2005 i 2005/2006).

U igračkoj karijeri nastupao je još i za Mladi radnik (Srbija), Hypo Tirol (Austrija), Mers (Njemačka), Katar S.C. (Katar) i Pišgaman (Iran).

Jevtić je i trener Crvene zvezde, sa kojom je u prethodnoj sezoni osvojio titulu šampiona Srbije, a ove sezone trofej Superkupa.

On je bio u stručnom štabu Igora Kolakovića u seniorskoj reprezentaciji Srbije (2022-2024), a predvodio je U22 mušku odbojkašku reprezentaciju Srbije.

Jevtić je sa crnogorskom odbojkaškom selekcijom potpisao ugovor na četiri godine.

On je osmi selektor odbojkaša od obnove nezavisnosti.

Caković važi za jednog od najboljih trenera regiona, posebno je prepoznat po kontinuiranom stvaranju velikog broja kvalitetnih igračica, ali i kao neko za koga se veže veliki broj osvojenih trofeja.

On je trener Jedinstva iz Stare Pazove, osvajača triple krune Srbije u prethodnoj sezoni (Prvenstvo, Kup i Superkup).

Sa Jedinstvom je takođe bio šampion Srbije i u sezoni 2022/2023, a osvajač Kupa i Superkupa Srbije u sezoni 2016/2017.

Kao selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije osvojio je srebro na U18 Evropskom prvenstvu 2015. godine i bronzu na U17 Evropskom prvenstvu 2020. godine u Podgorici.

Caković ima zvanje višeg sportskog trenera odbojke na Sportskoj akademiji Beograd.

On je sedmi selektor odbojkašica od obnove nezavisnosti, a sa crnogorskim savezom potpisao je ugovor na četiri godine.

