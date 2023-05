Jelena Dubljević završila igračku karijeru

Podgorica, (MINA) – Crnogorska košarkašica Jelena Dubljević završila je igračku karijeru.

Ona je odluku o povlačenju objavila na Instagramu.

Dubljević je ranije najavila da želi karijeru da završi nakon predstojećeg Evropskog prvenstva, ali je povreda spriječila da se pojavi u Izraelu i Sloveniji.

Ona je sa 12 godina debitovala za seniorski tim nikšićkog Rolinga, iz kojeg je prešla u Budućnost gdje je sa 15 godina igrala Evroligu.

“Davno je bilo kada sam debitovala u seniorskoj konkurenciji, još 1999. u Rolingu iz Nikšića. Sa 15 godina bila sam dio evroligaškog tima Budućnosti i od tada sam imala sreću da igram u najjačim ligama,” napisala je Dubljević na Instagramu.

Ona je, nakon Budućnosti, igrala u Španiji, Francuskoj, Češkoj, Rusiji, Turskoj, Kini i Sjedinjenim Američkim Državama.

Igrajući u WNBA ligi osvojila je titulu sa Los Anđeles Sparksima 2016. godine.

