Jakšić u Austriji počinje novu sezonu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Vasilije Jakšić trkom u Austriji, predstojećeg vikenda na stazi Rehberg, počeće novu sezonu šampionata Evrope na brdskim stazama.

Jakšić, evropski prvak na brdskim stazama 2022. godine, u novoj sezoni voziće Hjundai I30 N TCR.

Najavljeno je učešće 233 automobila, od kojih je 26 prijavljeno u njegovoj klasi.

“Oprobaću se u najjačoj i najbrojnijoj klasi 3, sa novim vozilom Hjundai I30 N TCR. Ove sezone nijesam imao vremena da se pripremam za prvenstvo onako kako to želim, ali me to neće spriječiti da se oprobam u najjačoj konkurenciji i vidim šta možemo i koliko moj novi automobil i ja”, rekao je Jakšić.

On je istakao da je još upitno hoće li, zbog finansijskih problema, odvoziti cijeli kalendar.

“Nadam se da će se ubrzo javiti neki sponzor. Nakon Austrije u prvom dijelu šampionata slijede Španija, Portugal, Česka i Njemačka, prije ljetnje pauze”, rekao je Jakšić.

On je najavio da će u predstojećem šampionatu nastupiti i njegov brat Milan sa Hondom u klasi 5.

“Iskoristiće priliku da isproba i testira nove performanse svog vozila na kojem su radili cijele zime”, rekao je Jakšić.

Član Auto moto sportskog kluba Kotor u šampionskoj sezoni ostvario je šest pobjeda, dok je na dvije trke od ukupno devet bio drugoplasirani.

Prvi je crnogorski automobilista sa titulom najboljeg vozača Evrope u generalnom plasmanu, a trostruki je prvak Centralno-evropske zone.

