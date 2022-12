Jakšić sportista godine u izboru novinara

Podgorica, (MINA) – Automobilista Vasilije Jakšić najbolji je sportista Crne Gore u ovoj godini, u tradicionalnom 68. izboru Udruženja sportskih novinara (USN).

Jakšić je u godini na izmaku osvojio titulu prvaka Evrope na brdskim stazama.

Do trofeja u generalnom plasmanu član Auto moto sportskog kluba Kotor došao je sa šest pobjeda i dva druga mjesta na devet trka ove sezone.

Prvi je crnogorski automobilista sa titulom najboljeg vozača Evrope u generalnom plasmanu.

Jakšić je u anketi dobio 45 glasova.

Atletičarka Marija Vuković, srebrna na Evropskom prvenstvu u Minhenu, završila je na drugom mjestu sa 29.

Bokserka Bojana Gojković je treća sa 15, dok glas manje ima Jovanka Radičević.

Po jedan glas u anketi dobili su fudbaleri Stefan Savić i Nikola Krstović, rukometaš Miloš Vujović, džiu džicu reprezentativci Arso Milić i Stefan Vukotić, košarkaš Nikola Vučević, šahista Luka Drašković i ribolovac Zdravko Damjanović.

Najbolji novinar u izboru USN je Vlado Jovićević iz Televizije Crne Gore, dok je najbolji mladi novinar Dušan Vujović iz Televizije Adria.

U anketi učestvovalo je 111 novinara, članova Udruženja.

Žiri Udruženja, na zahtjev Svjetske asocijacije novinara, dostavio je odluku o najboljim sportistima Crne Gore u obje konkurencije.

U muškoj konkurenciji to su Vasilije Jakšić, Miloš Vujović i Arso Milić, a u ženskoj Marija Vuković, Bojana Gojković i Jovanka Radičević.

Komisija Udruženja, u sastavu Vlado Jovićević, Vlado Perović, Todor Brajković, Uroš Radulović i Željko Šoć, odlučila je da priznanje Ranko Jovović, u znak sjećanja na bivšeg predsjednika, dodijeli dugodišnjem novinaru Televizije Crne Gore Branku Vujisiću.

Svečano uručenje nagrada biće održano 23. decembra, u 11 sati, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

