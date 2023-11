Jakara preuzeo SC Derbi

Podgorica, (MINA) – Slovenac Dejan Jakara novi je šef stručnog štaba SC Derbija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

On je kormilu pobjednika Superkupa ABA lige naslijedio Andreja Žakelja, koji je preuzeo Budućnost Voli.

Jakara, koji ima 37 godina, karijeru je počeo 2013. u ekipi Janče.

U Helios Domažale prešao je 2015. godine, gdje je radio kao pomoćni trener.

Sezonu 2017/18 proveo je u češkom Brnu, a u novembru 2018. godine vraća se u Helios Domžale, kao glavni trener.

Predvodio je ekipu prvo do dva polufinala slovenačke lige, da bi u prethodne dvije sezone išao i stepenik više, do finala protiv Cedevita Olimpije.

U drugoj ABA ligi imao je sjajne sezone gdje je u aprilu ove godine bio blizu najjačeg regionalnog takmičenja.

U produžetku ekipa iz Domžala poražena je od Krke sa samo poenom razlike.

