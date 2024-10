Jadran ubjedljiv protiv Valisa

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su večeras u Herceg Novom ekipu Valisa iz Valjeva 17:10, u utakmici trećeg kola regionalne Premijer lige.

To je drugi trijumf hercegnovskog tima, nakon što je na startu slavio i protiv Mladosti iz Zagreba.

Upisali su i poraz u prošlom kolu od Šapca.

Jadran su do pobjede vodili Dmitri Holod, Uroš Vučurović i Đorđe Lazić sa po tri, dok su po dva gola postigli Strahinja Gojković, Vasilije Radović i Danilo Stupar.

Po jednom u strijelce upisali su se Dimitrije Obradović i Danilo radović.

U ekipi iz Valjeva dvostruki strijelac bio je Marko Tubić.

