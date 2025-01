Jadran ubjedljiv protiv Šapca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran M:tela pobijedili su večeras u Herceg Novom ekipu Šapca 18:8, u utakmici 13. kola regionalne Premijer lige.

Hercegnovski tim revanširao se rivalu za poraz u prvom međusobnom duelu i desetim trijumfom napravio veliki korak ka finalnom turniru.

Jadran je opravdao ulogu favorita i potpuno nadigrao rivala.

Poveo je na startu 3:0, a do polovine meča razliku je povisio na pet golova (9:4) i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bili su Dmiti Holod i Đorđe Lazić sa po tri, dok su po dva gola postigli Danilo Radović, Strahinja Gojković i Danilo Stupar.

Po jednom u strijelce upisali su se Uroš Vučurović, Jovan Vujović, Aleksandar Ivović, Matija Sladović, Vuk Milojević i Vasilije Radović.

Dvostruki strijelci za Šabac bili su Filip Novaković, Nenad Dragović i Andrija Korać.

