Jadran ubjedljiv protiv Mornara

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su danas u Herceg Novom ekipu Mornara iz Splita 19:8, u utakmici petog kola regionalne Premijer lige.

Crnogorski prvak upisao je četvrti trijumf i zadržao maksimalan učinak u regionalnom takmičenju ove sezone.

Savladao je i Solaris u Herceg Novom 14:10, Primorje 13:8 na Kantridi i Mladost u Zagrebu 12:7.

Jadran je prvu četvrtinu dobio 3:0, a na polovini meča prednost je uvećao na šest golova (7:1) i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Jovan Vujović i Strahinja Gojković sa po četiri, dok je gol manje postigao Ivan Nagajev.

U splitskom timu dvostruki strijelci bili su Bruno Hrvatić i Ferdinand Josip Bušelić.

Jadran će u narednom kolu, 15. oktobra, biti gost imenjaka iz Splita.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS