Jadran ubjedljiv protiv Katara

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su večeras Kataro 28:5 (6:1, 6:1, 8:1 i 8:2), u utakmici petog kola šampionata Crne Gore.

Jadran je upisao peti trijumf i zadržao maksimalan učinak.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Danilo Radović, Ivan Nagajev i Strahinja Gojković sa po četiri pogotka, tri puta upisali su se Danilo Stupar i Lazar Vukićević, a po dva puta Jovan Vujović, Damjan Vujičić i Matej Čaraj.

Po gol postigli su Dmitri Holod, Martin Gardašević, Matija Sladović i Nikola Petrović.

U gostujućem timu najbolji je bio Dušan Milaš sa četiri gola, dok je jedan dodao Dragan Marković.

Primorac je juče kao gost pobijedio Budvu 21:4.

