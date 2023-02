Jadran ubjedljiv protiv Katara

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su večeras u Herceg Novom ekipu Katara 15:9, u utakmici drugog kola prvenstva Crne Gore.

To je drugi trijumf hercegnovskog tima, nakon što je na startu šampionata savladao Budvansku rivijeru 21:6.

Kataro je i poslije drugog kola bez bodova, a na startu izgubio je od gradskog rivala, ekipe Primorca 20:8.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Danilo Radović sa pet, Radžion Ziuzin je postigao tri, a gol manje Matej Čaraj.

Po jednom u strijelce upisali su se Lazar Vukićević, Martin Gardašević i Matija Sladović.

U kotorskoj ekipi najbolji je bio Dušan Milaš sa tri, dok su po gol manje postigli Dragan i Ivan Marković.

Sjutra u Kotoru, u 18 sati, rivali će biti Primorac i Budvanska rivijera.

