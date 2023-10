Jadran slavio u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su danas u Zagrebu ekipu Mladosti 12:7, u utakmici četvrtog kola regionalne Premijer lige.

Crnogorski prvak upisao je treći trijumf i zadržao maksimalan učinak u regionalnom takmičenju ove sezone.

Savladao je i Solaris u Herceg Novom 14:10 i Primorje 13:8 na Kantridi.

Jadran je poslije manje od 10 minuta igre vodio 6:1, na polovini meča bilo je 8:2, a početkom treće četvrtine maksimalnih 10:3…

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jovan Vujović sa četiri gola, dok su po dva postigli Danilo Radović, Matija Sladović i Vasilije Radović.

Po jednom u strijelce upisali su se Ivan Nagaev i Matej Čaraj.

Po dva gola za Mladost postigli su Jerko Penava i Toni Bušić.

Jadran će u narednom kolu, 13. oktobra, ugostiti Mornar.

