Jadran slavio protiv Solarisa

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana ostvarili su pobjedu na startu nove sezone Regionalne Premijer lige.

Jadran je večeras u Herceg Novom savladao Solaris iz Šibenika 14:10.

Hercegnovski tim do pobjede vodio je Ivan Nagajev sa tri, dok su po dva gola postigli Dmitri Holt, Lazar Vukićević, Jovan Vujović i Matija Sladović.

U ekipi iz Šibenika najbolji je bio Antonio Petković sa pet golova.

Jadran će u narednom kolu, 29. septembra, biti gost riječkog Primorja.

