Eurokup rezultati – Jadran poražen na startu turnira u Šapcu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana poraženi su na startu turnira druge runde kvalifikacija za Eurokup.

Jadran je večeras u Šapcu, u prvom kolu A grupe, poražen od Trsta 11:9.

Jadran je prvu četvrtinu dobio 4:1, dok je na polovini meča imao prednost od dva gola (6:4).

Italijanski predstavnik u trećoj četvrtini napravio je preokret i nakon serije od 4:0 uoči posljednjih osam minuta došao do vođstva (8:6), koje je zadržao do kraja meča.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Jusuke Inaba sa tri gola.

U hercegnovskoj ekipi Danilo Radović postigao je tri gola, po dva puta u strijelce upisali su se Pavel Halturin i Matija Sladović, a po jednom Radživon Zizulin i Džejk Musket.

Jadran će u drugom kolu, sjutra u deset sati, igrati sa francuskom ekipom Paj deks.

Dan kasnije sastaće se sa Solarisom (18), dok je za nedjelju zakazan duel protiv Šapca (11.30).

