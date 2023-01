Jadran pobijedio Mornar, novi poraz Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana ostvarili su pobjedu, dok je kotorski Primorac upisao novi poraz u devetom kolu regionalne Premijer lige.

Jadran je danas u Šibeniku pobijedio splitski Mornar 16:8 i ostvario drugi trijumf u regionalnom takmičenju ove sezone.

Upisao je i dva remija i četiri poraza.

Najefikasniji u hercegnovskom timu bio je Uroš Vučurović sa četiri, dok su po gol postigli Jovan Vujović i Vasilije Radović.

U splitskoj ekipi najbolji je bio Duje Akrap sa četiri gola.

Primorac je poražen od splitskog Jadrana 16:12 i upisao osmi poraz.

Nekadašnji prvak Evrope bez bodova je u regionalnom takmičenju ove sezone.

Splitski tim do pobjede vodio je Jerko Marinić Kragić sa šest golova.

U kotorskom timu najbolji je bio Filip Gardašević sa pet golova.

