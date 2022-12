Jadran i Primorac sjutra za trofej

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i kotorskog Primorca odigraće sjutra u Podgorici finalni meč Kupa Crne Gore.

Primorac, prošlogodišnji pobjednik, igraće za treći trofej crnogorskog Kupa.

Najbolji je bio i 2009. godine.

Kotorski tima ima i trofej Kupa bivše SFRJ osvojen 1986, a 2002. godine bio je pobjednik Kupa SR Jugoslavije.

Prošle sezone prekinuo je desetogodišnju dominaciju Jadrana, koji će se boriti za 13. trofej.

Hercegnovski tim, osim od 2011. do 2020, pobjednik nacionalnog Kupa bio je i 2006. i 2007. Godine.

Ima i dva trofeja Kupa bivše Državne zajednice 2004. i 2005. godine.

U međusobnim duelima, u Kupu Crne Gore ove sezone, Primorac je u Herceg Novom slavio 15:12, dok je u Kotoru bilo neriješeno 9:9. .

Jadran je u Regionalnoj ligi bio uspješniji i u svom bazenu pobijedio 9:7.

Finalni meč na bazenu sportskog centra Morača počeće u 19 sati.

U duelu za treće mjesto, dva sata ranije, sastaće se Budvanska rivijera Budva i Kataro.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS