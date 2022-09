Jadran i Primorac od sjutra u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolo timovi, Jadran i Primorac, sjutra će početi takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Jadran će biti domaćin turnira prve kvalifikacione runde, a rivali u C grupi biće mu zagrebačka Mladost, Litvanski Zaibas, turska Enka i slovačka ekipa Novaki.

Primorac će igrati na turniru A grupe u holandskom Najverdalu, u kojoj su još mađarski Vašaš i Steaua iz Bukurešta.

Jadran će na startu turnira, sjutra 19 sati, igrati sa litvanskim Zaibasom.

U petak rival će mu biti Enka (19), u sastaće se sa ekipom Mladosti (12), dok će u nedjelju, u podne, igrati protiv slovačkog Novakija.

Prvi rival Primorca, sjutra u 18 sati i 30 minuta, biće Nepobjedivi Inviktum iz Sarajeva.

Dan kasnije sastaće se sa domaćim Het Ravinjom(20.30h), a u subotu sa mađarskim Vašašom (13).

U nedjelju, posljednjeg dana turnira, igraće sa rumunskom Steauom.

Plasman u narednu rundu izboriće po dvije najbolje ekipe sa turnira.

