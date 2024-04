Jadran bolji od Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su večeras u Herceg Novom ekipu Primorca 10:9, u utakmici trećeg kola Prvenstva Crne Gore.

Branilac trofeja upisao je treći trijumf i zadržao maksimalan učainak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Danilo Radović sa tri, po dva gola postigli su Jovan Vujović, Ivan Nagajev i Vasilije Radović.

Upisao se i Uroš Vučurović.

U kotorskom sastavu dvostruki strijelci Marko Gopčević, Srđan Janović i Nikola Brkić.

Prvu pobjedu ove sezone ostvario je Kataro, koji je juče, nakon boljeg izvođnja peteraca, savladao Budvu 15:13.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 12:12.

