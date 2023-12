Jabučanin stekao zvanje IBA sudije sa tri zvjezdice

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokserski sudija Blažo Jabučanin stekao je zvanje IBA sudije sa 3 zvjezdice, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da je u toku Evropskog prvenstva za seniore do 22 godine održana obuka i polaganje za najviše zvanje sudije.

On je jedini crnogorski sudija sa najvećim zvanjem u boksu.

