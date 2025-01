Iznenađujući trijumf Macuge

Podgorica, (MINA) – Američka skijašica Loren Macuga pobjednica je superveleslaloma koji je za Svjetski kup danas vožen u Sent Antonu.

Do prve pobjede u Svjetskom kupu došla je u ukupnom vremenu minut, 17 sekundi i 51 stotonku.

Ona je 68 stotinki bila brža od drugoplasirane Austrijanke Stefani Venije.

Podijum je kompletirala Italijanka Federika Brinjone.

Amerikanka Lindzi Von, četvorostruka svjetska šampionka, završila je kao četvrtoplasirana, dok je peta bila Lara Gut-Behrami, najbolja u toj disciplini u dosadašnjem toku sezone.

Predstavnica Bosne i Hercegovine Elvedina Muzaferija trku u Austriji okončala je na 27. poziciji.

Gut-Behrami je vodeća u plasmanu superveleslaloma sa 205 bodova.

Italijanka Sofija Gođa, koja nije završila današnju trku, je druga sa 160 bodova, dok je Kornelija Huter treća sa dva boda manje.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodeće mesto zauzima Brinjone sa 479 bodova.

Prate je Hrvatica Zrinka Ljutić (456) i Šveđanka Sara Hektor (447).

