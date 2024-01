Ivanović: Prilika za dobru igru i pobjedu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa u Ligi šampiona ove sezone nijesu pokazale dobru igru i željenu energiju, a gostovanje švedskom Savehofu je prilika za to, kazala je desni bek podgoričkog tima Tanja Ivanović.

Budućnost Bemaks će petak, u meču 12. kola, biti gost Savehofa.

Savehof je jedini tim u grupi koji je bez bodova u dosadašnjem dijelu takmičenja, dok je Budućnost jedini trijumf ove sezone ostvarila protiv Savehofa (31:30).

Ivanović je kazala da je Savehof naporedovao tokom sezone, ali da ne sumnja u novi trijumf.

“Važno je da uživamo u igri, da ne bude pritiska i da probamo da izvučemo što više iz te utakmice. Savehof je mlada i uigrana ekipa, dosta trče i napredovale su tokom sezone. Očekujem da ćemo ih savladati drugi put ove sezone”, rekla je Ivanović.

Ona je istakla da je cilj da se kroz utakmice Lige šampiona uigravaju i pripreme za turnir reprezentacije u aprilu.

Lijevi bek, Francuskinja Kalidijatu Nijakate, kazala je da vjeruje da Budućnost može do druge pobjede u Ligi šampiona.

“Dobro smo se spremile za ovaj meč i očekujem pobjedu. Biće teško jer i Savehof želi pobjedu. Vidjećemo sve na terenu, ali mislim da smo spremne i da možemo da osvojimo dva boda. Protiv Đera smo u prethodnom kolu odigrale dobar meč, golmani su bili odlični, mlade igračice su pokazale mnogo dobrih stvari. Važno je da budemo koncentrisane tokom čitavog meča i možemo da očekujemo dobar rezultat”, rekla je Nijakate.

Duel švedskog i crnogorskog prvaka počeće u 20 sati i 45 minuta.

