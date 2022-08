Ivanović i Vujisić sude na EP u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sudijski par, Stefan Ivanović i Marko Vujisić, sudiće mečeve Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina, saopšteno je iz Zajednice rukometnih sudija Crne Gore.

Šampionat će biti odigran od 4. do 18. avgusta u Podgorici.

“Pored Ivanovića i Vujisića na prvenstvu će se naći još devet parova nominovanih od Evropske rukometne federacije”, navodi se u saopštenju.

