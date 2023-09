Istanbul okupio olimpijce iz više od 100 država svijeta

Podgorica, (MINA) – Svjetski forum olimpijaca, u organizaciji Svjetske olimpijske asocijacije, okupio je u Istanbulu olimpijce iz više od 100 država svijeta, a Crnu Goru je predstavljao predsjednik Kluba crnogorskih olimpijaca Andrija Popović.

Saopšteno je da je Klub crnogorskih olimpijaca, kao dio Crnogorskog olimpijskog komiteta, na najvišem svjetskom olimpijskom forumu predstavio dosadašnje rezultate crnogorskih olimpijaca i pripreme za Olimpijske igre u Parizu.

“Forum je osnažio poseban status olimpijaca kao ambasadora u središtu olimpijskog pokreta, unaprijedio mandat Svjetske olimpijske asocijacije da ojača globalnu mrežu Nacionalnih olimpijskih asocijacija kako bi podržali potrebe olimpijaca i osnažio ih da šire olimijske ideale”, navodi se u saopštenju Kluba crnogorskih olimpijaca.

Navodi se da je Istanbul, kao domaćin trećeg Svjetskog foruma olimpijaca, moćan simbol inkluzivnih vrijednosti olimpijskog pokreta, jer stoji kao prolaz između kontinenata i kultura.

