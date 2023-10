Iskri trofej Kupa šampiona

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre najuspješniji su učesnici tradicionalnog međunarodnog turnira Kup šampiona, koji je održan povodom 50 godina postojanja podgoričkog karate kluba Omladinac.

Iskra, koja je i prošle godine osvojila prvo mjesto u generalnom plasmanu, nastup je završila sa 15 zlatnih, četiri srebrne i sedam bronzanih medalja.

Kao drugoplasirani završili su Potoci sa 13 zlatnih i tri bronzane, dok je treći bio Bar sa po 11 zlatnih i srebrnih i 14 bronzanih.

Kolašinski Gorštak osvojio je četvrto mjesto (8Z, 2S i 9B), peta je bila Akademija TN (7Z, 8S i 19 B), a šesto Jedinstvo (4Z, 4S i 5B).

Među prvih deset su još Šotokan tim (4Z, 3S i 3B), Onogošt (4Z, 2S i 5B), Fokus (4Z, 2S i 5B) i

Zeta (4Z i 1B).

Omladinac je nastup završio sa 21 zlatnom, deset srebrnih i sedam bronzanih medalja, ali kao domaćin nije bodovan za generalni plasman.

U open kategoriji, u konkurenciji seniora, trijumfovao je član Onogošta Nikola Malović, dok je kod seniorki najbolja bila Ksenija Rajović iz Omladinca.

U konkurenciji juniora seriju dobrih rezultata nastavio je Balša Vojinović iz Iskre, dok je za najboljeg kadeta proglašen njegov klupski drug Anes Arifaj.

U ženskoj konkurenciji priznanja su pripala članicama Omladinca – najbolja kadetkinja je Una Raković, a juniorka Nađa Boričić.

Turnir u Bemaks areni, čiji je generalni sponzor bila kompanija Tehnomaks, okupio je 476 takmičara iz 37 klubova i šest država.

