Iskra najbolja u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu međunarodnog karate turnira Kolašinski pobjednik.

Iskra je nastup u Kolašinu završio sa 16 zlatnih, devet srebrnih i 20 bronzanih medalja.

Karatisti kluba iz Danilovgrada na startu nove sezone osvojili su Kup šampiona u Podgorici i Kup Nikšića, dok su uspješne nastupe imali i na turnirima u Rijeci i Beogradu.

Kao drugoplasirani završio je pljevaljski klub Potoci Ulcinj sa 15 zlatnih, šest srebrnih i osam bronzanih odličja.

Ulcinj je bio treći sa 14 zlatnih, šest srebrnih i osam bronzanih medalja.

Na četvrtom mjestu završio je Omladinac (14 z, 3s i 13 b), dok je peta Zeta (7z,8s, 7b).

Gorštak, čiji rezultati nijesu računati za generalni plasman, osvojio je 13 zlatnih, 11 srebrnih i 15 bronzanih medalja.

Turnir u Kolašinu okupio je 678 takmičara iz 31 kluba.

