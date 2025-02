Iskra eliminisala Budućnost

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti u četvrtfinalu završili su nastup u Kupu Crne Gore.

Budućnost je danas u Tuzima, nakon slabijeg izvođenja jedanesteraca, poražena od Iskre 4:1.

Utakmica je u regularnom toku završena bez golova 0:0.

Junak pobjede bio je golman Danilovgrađana Tomaš Đurović, koji je odbranio jedanaesterce Nedeljku Piščeviću i Ognjenu Gaševiću.

Precizni za Iskru bili su Bogdan Obradović, Filip Perović, Vasilije Vučinić i Marko Šćepanović.

Jedini precizan za Budućnost bio je Oliver Šarkić.

Ranije su plasman u polufinale obezbijedili Mornar i Dečić AdmiralBet, dok će posljednjeg polufinalistu odlučiti duel Petrovca i Rudara, koji je na programu u utorak.

