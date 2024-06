Infantino uputio telegram saučešća FSCG

Podgorica, (MINA) – Nema riječi koje mogu da izraze žalost zbog prerane smrti golmana Matije Šarkića, kazao je predsjednik Svjetske fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino.

On je u telegramu izjavio saučešće Fudbalskom savezu Crne Gore, porodici, prijateljima i saigračima, povodom tragičnog odlaska mladog golmana.

“Tokom svoje karijere Šarkić je redovno nastupao za mlađe kategorije i seniorsku reprezentaciju Crne Gore. Mladi, perspektivni, daroviti golman, poznat po svojoj bistrini, vedroj i pozitivnoj prirodi, liderstvu i predanosti, njegova zaostavština i trag koji je ostavio na terenu i van njega, neće pasti u zaborav i bolno će nedostajati”, stoji u telegramu Infantina.

On je poručio da je FIFA uz njih u mislima.

“Nadamo se da će ova sjećanja i naši izrazi podrške donijeti barem malo mira i utjehe u ovom teškom trenutku”, stoji u telegramu saučešća.

