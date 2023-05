IMZE – Zlato za Gardaševića, džudistima još tri srebra i dvije bronze

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti prvi takmičarski dan na Igrama malih zemalja Evrope završili su sa šest medalja – jednom zlatnom, tri srebrme i dvije bronzane.

Zlatnu je, nakon tri pobjede, osvojio Nikola Gardašević u kategoriji do 81 kilogram.

U finalnom meču iponom je savladao Marka Gnamiena iz Monaka.

Srebrne medalje osvojili su Emil Sinanović (do 66), Jovana Šunjević (do 70) i Danilo Pantić (do 100).

Sinanović je u finalu poražen od Kipranina Jorgosa Bajrašvilija, Šunjević je izgubila od Florin Sule iz Monaka, dok je od Pantića u meču za zlato bolji bio Kipranin Jorgos Krusaniotakis.

Bronze su osvojile Milana Stevanović (do 52) i Tamara Gardašević (do 63).

Stevanović je u borbi za treće mjesto bila bolja od Islanđanke Veronike Komandere, a Gardašević od Lie Povedano iz Andore.

