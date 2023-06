IMZE – Đuroviću srebro, Drobnjaku bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičari Tomaš Đurović i Risto Drobnjak osvojili su medalje u bacanju kugle na Igrama malih zemalja Evrope.

Đurović je rezultatom 18,36 metara osvojio srebrnu medalju, dok je Drobnjak hicem od 17,83 metara bio bronzani.

Zlatnu medalju juče je osvojio Danijel Furtula u bacanju diska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS