Hrvatska ubjedljiva, Makedoncima bod protiv Mađarske

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Mađarske ostvarili su pobjedu, dok je Sjeverna Makedonija osvojila bod na startu Svjetskog prvenstva.

Hrvatska je večeras u Zagrebu, u prvom kolu H grupe, savladla Bahrrein 36:22 (17:9).

U drugom meču te grupe Egipat je bio ubjedljiv protiv Argentine 39:25 (21:11).

Sjeverna Makedonija je u Varaždinu, u D grupi, igrala sa Mađarskom neriješeno 27:27 (14:14).

U drugom meču te grupe Holandija je slavila protiv Gvineje 40:23 (21:8).

U A grupi, Češka je u Herningu igrala sa Švajcarkom neriješeno 17:17 (7:8), dok je Njemačka bila bolja od Poljske 35:28 (15:14).

Pobjede u E grupe ostvarili su Brazil i Portugal.

Brazil je iznenadio NOrvešku 29:26, dok je POrtugal bio ubjedljiv protiv Sjedinjenih Američkih Država 30:21 (15:10).

