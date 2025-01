Hrvatska u polufinalu, presudio gol u posljednjoj sekundi

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Hrvatske prvi su polufinalisti Svjetskog prvenstva.

Hrvatska je danas u Zagrebu, u četvrtfinalnom meču, savladala Mađarsku 31:30.

Odlučujući pogodak postigao je Marin Šipić u posljednjoj sekundi utakmice.

Mađarska je u 55. minutu vodila 30:26, ali je u nastavku dozvolila domaćinu da se vrati u meč i samoj završnici pobijedi.

Najefikasniji u pobjendičkoj selekciji bio je Filip Glavaš sa šest, dok su po gol manje postigli Šišić i Zvonimir Srna.

U mađarskoj selekciji najbolji je bio Zoran Ilić sa osam pogodaka.

Hrvatska će u polufinalu igrati sa boljim iz večerašnjeg duela Francuske i Egipta.

