Hrvatska u polufinalu OI

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Hrvatske prvi su polufinalisti olimpijskog turnira u Parizu.

Hrvatska je danas u četvrtfinalnom meču pobijedila Španiju, prvoplasirani tim B grupe, 10:8.

Svjetski prvak i olimpijski vicešampion nastup u A grupi završio je kao četvrtoplasirani, dok je Španija do danas bila neporažena.

Hrvatsku su do pobjede vodili Loren Fatović, Maro Joković i Konstantin Harkov sa po dva gola.

Dvostruki strijelci za Španiju bili su Alberto Munjaris, Alvaro Granados i Bernat Sanauža.

Hrvatska će u polufinalu igrati za boljim iz duela Italije i Mađarske.

Drugi polufinalni par biće poznat nakon duela Srbije i Grčke, odnosno Australije i Sjedinjenih Američkih Država.

