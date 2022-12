Hrvatska prvi polufinalista SP u Kataru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Hrvatske prvi su polufinalisti Svjetskog prvenstva u Kataru.

Hrvatska je večeras na Edukejšn stadionu, u četvrtfinalnom meču, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca savladala Brazil ukupnim rezultatom 5:3.

Utakmica je u regularnom toku završena 0:0, a pobjednika nije bilo ni nakon produžetaka (1:1).

Brazil je poveo golom Nejmara u prvom minutu nadoknade prvog produžetka.

To je njegov 77. gol u dresu reprezentacije, čime se izjednačio sa legendarnim Peleom.

Izjednačio je Bruno Petković u 117. minutu i izborio jedanaesterce.

U penal seriji precizni za Hrvatsku bili su Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Modrić i Mislav Oršić.

Hrvatski golman Dominik Livaković odbranio je jedanaesterac Rodrigu, dok je Markinjoš pogodio stativu.

Jedanasterce za Brazil realizovali su Kazemiro i Pedro.

To je treći plasman hrvatskoj reprezentaciji treći plasman u polufinale, nakon 1998. u Francuskoj i prije četiri godine u Rusiji.

Hrvatska je nakon boljeg izvođenja jedanaestraca eliminisala i Japan u osmini finala.

Petostruki svjetski prvak bio je bliži trijumfu u regularnom toku, ali je hrvatski golman Dominik Livaković sa nekoliko odličnih intervencija u drugom poluvremenu onemogućio rivala da povede.

U šansama za pogodak bili su Lukas Paketa, Vinisijus i Nejmar.

Rival Brazilu u polufinalu, 13. decembra, biće bolji iz večerašnjeg duela Holandije i Argentine.

Za polufinale u subotu igraće Maroko i Portugal (16), odnosno Engleska i Francuska (20).

