Hrvatska i Albanija bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Hrvatske i Albanije igrali su danas u Hamburgu neriješeno 1:1, u drugom kolu B grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Obje selekcije osvojili su prve bodove na šampionatu, nakon što su na startu poražene od Španije, odnosno Italije.

Albanija je imala vođstvo na poluvremenu, sredinom nastavka dozvolila je rivalu da za samo dva minuta preokrene rezultat, a do boda došla je u petom minutu sudijske nadoknade.

Vođstvo albanskoj selekciji donio je Ćazim Ljaći u 11. minutu.

Poravnao je u 74. Andrej Kramarić, a samo dva minuta kasnije Hrvatska je povela autogolom Klausa Đasule.

Đasula se još jednom upisao u strijelce, u sudijskoj nadoknadi i svojoj selekciji donio bod.

U drugom meču te grupe, sjutra u 21 sat, rivali će biti Španija i Italija.

U A grupi, u 18 sati u Štutgartu, igraće Njemačka i Mađarska, dok će tri sata kasnije početi duel Škotske i Švajcarske u Kelnu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS