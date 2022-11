Herceg Novi sa dva trijumfa do drugog kola

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog plasirale su se u drugo kolo Čelendž kupa.

Crnogorski predstavnik savladao je večeras u Igalu, u revanš meču, norveški Tromso 3:0 (25:10, 25:15 i 25:12).

Herceg Novi dobio je i jučerašnji prvi duel 3:0

(25:9, 25:10 i 25:10).

Do pobjede u revanšu došao je nakon 53 minuta igre.

Herceg Novi će u drugom kolu igrati protiv belgijskog Asteriks Beverena.

Drugi crnogorski predstavnik, Galeb Liko Soho Group, sa dva poraza od holandskog Slidrehta u prvom kolu završio je nastup u Čelendž kupu.

Slidreht je revanš u Baru, kao i prvi pred svojim navijačima, dobio 3:0 (25:16, 25:19 i 25:20).

Zvanični šampion Holandije u drugom kolu igraće protiv slovenačkog Krima iz Ljubljane (13/15 – 20/22. decembar).

