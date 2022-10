Hamburg osvojio Moraču

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija upisali su poraz na startu nove sezone Eurokupa.

Budućnost je večeras u Podgorici, u meču B grupe, izgubila od Hamburga 73:66.

Njemački predstavnik je sredinom druge četvrtine, nakon serije od 12:0, poveo 45:32 i prednost zadržao do kraja meča.

Budućnost, koja zbog povreda i umora nije bila na svom nivou, u posljednjoj četvrtinu uspjela je da zaprijeti i zaostatak smanji na 65:62 u 34. minutu, ali ne i da ugrozi trijumf rivala.

Hamburg je serijom od šest poena poveo 71:62 i ostatak meča lišio rezultatske neizvjesnosti.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Lukas Meizner sa 15 poena.

U ekipi Budućnosti dvocifreni su bili Petar Popović sa 13 i Aron Vajt sa deset koševa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS