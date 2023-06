Gojković zaustavljena u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković u prvom kolu završila je nastup na Evropskim igrama u Krakovu.

Ona je danas na startu bokserskog turnira, u kategoriji do 54 kilograma, poražena od Španjolke Marije Romero Moline odlukom sudija 4:1.

Iskustvo Španjolke, koja ima 37 godina, presudilo je u tom duelu.

Molina je u prvoj rundi, agresivnijim nastupom, stekla prednost, a naredne dvije “kidala” borbu, ulazila u klinč i spriječila tehnički bolju vicešampionku Evrope iz Budve da nametne svoj stil.

Za subotu zakazan je i duel Petra Marčića u kategoriji do 80 kilograma protiv Jermenca Hamardžbuna Hakobjana.

U nedjelju će na ring Stefan Savković, koji će se u kategoriji do 71 kilogram sastati sa Gurgenom Madojanom iz Jermenije.

