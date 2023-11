Gojković u polufinalu EP, obezbijedila bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković plasirala se u polufinale i obezbijedila bronzanu medalju na Evropskom prvensstvu za mlađe seniore (do 22) u Budvi.

Gojković je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 57 kilograma eliminisala Mađaricu Rebeku Doboš jednoglasnom odlukom sudija 5:0.

U neravnopravnoj borbi članica Budve je plesala na ringu i precizno pogađala, a u drugoj i trećoj rundio primorala je sudiju da broji mađarskoj bokserki.

Naredna protivnica, u petak, biće joj Bjeloruskinja Marina Muliarčik, koja je u četrvrtfinalu bila bolja od Njemice Asije Ari.

Druga crnogorska predstavnica, Nina Radenović (do 63), boiriće se večeras protiv Gejl Daćione sa Malte.

Za polufinale sjutra će se boriti Tomislav Đinović (do 60), Petar Liješević (do 86) i Nikola Lekić (do 92).

Rival Đinovića u četvrtfinalu biće Portugalac David Duarte Realinjo, Liješević će se za polufinale i medalju boriti protiv Taulanta Jakupija sa Kosova, dok Lekića čeka borba sa Leventeom Kišom iz Mađarske.

