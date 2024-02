Gojković: Nemamo pravo nikome da prijetimo

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nema pravo nikome da prijeti, ali ima pravo da se nada da protiv svih rivala u grupi može da igra egal mečeve, kazao je selektor Vladimir Gojković.

On je komentarisao žrijeb za vaterpolo turnir na Olimpijskim igrama u Parizu, koji je Crnu Goru svrstao u A grupu sa Italijom, Hrvatskom, Rumunijom, Grčkom i selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

Gojković je kazao da će to biti izuzetno jak olimpijski turnir, navodeći da nije bilo mnogo prostora da se bira.

“Prošli bismo bolje da smo dobili Australiju umjesto SAD, koje su pokazale da su bolje u ovom momentu. Sve ostale su ekipe vrhunskog nivoa. U grupi smo sa Hrvatskom i Italijom, finalistima Svjetskog prvenstva. Imamo dosta vremena da se pripremimo”, rekao je Gojković.

Rivali u B grupi biće Španija, Mađarska, Srbija, Australija, Japan i domaćin Francuska.

Crna Gora je nastup na Olimpijskim igrama obezbiejdila plasmanom u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Dohi.

Vaterpolo olimpijski turnir na programu je od 28. jula do 11. avgusta, kada će biti odigrano finale.

