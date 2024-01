Gojković: Crnogorski vaterpolisti favoriti protiv Njemačke

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolisti favoriti su protiv Njemačke i pobjedom u osmini finala Evropskog prvenstva to treba i da potvrde, kazao je selektor vaterpolo reprezentacije Vladimir Gojković.

Crna Gora i Njemačka biće sjutra, u 20 sati i 15 minuta u Zagrebu, rivali u osmini finala šampionata Evrope.

Gojković je naglasio da duelom sa Njemačkom i utakmicama u kojima se nema pravo na kiks, za crnogorsku selekciju tek sada počinje Evropsko prvenstvo.

“Sve što je bilo do sada treba da iskoristimo da nas podigne u najboljoj mogućoj mjeri, ali da ostanemo mirne glave i da se pripremimo prije svega za Njemačku i da samo o njoj razmišljamo”, rekao je Gojković.

Komentarišući sjutrašnjeg rivala, kazao je da selekcija Njemačke ima određene individualne tačke koje treba zatvoriti.

“Generalno ukoliko budemo na nivou igre sa posljednja dva meča u grupi trebalo bi da bez većih problema riješimo tu utakmicu u svoju korist”, zaključio je Gojković.

Crnogorska selekcija biće oslabljena protiv Njemačke neigranjem centra Miloša Spaića i Vlada Popadića, koji je zbog “brutalitija” protiv Hrvatske kažnjen sa dvije utakmice suspenzije.

Golman Petar Tešanović očekuje težak meč, navodeći da neće biti lako pobijedili Njemačku.

“Sigurno je da imamo kvalitetnu ekipu koja može da nadomjesti njihove izostanke. Favoriti smo, ne bježimo od te uloge, ali moraćemo maksimalno ozbiljno da shvatimo Njemce”, rekao je Tešanović.

Crna Gora će ukoliko eliminiše Njemačku, u četvrtfinalu igrati protiv Italije.

