Godeč: Motiv više protiv lidera grupe

Podgorica, (MINA) – Utakmica protiv lidera grupe samo je motiv više za Budućnost Bemaks da u Mecu odigra najbolje što može i pruži maksimum, kazala je pivot podgoričkog tima Ivana Godeč.

Budućnost i Mec odigraće u nedjelju meč 11. kola B grupe Lige šampiona.

Mec, koji je prošle sezone bio finalista Lige šampiona, prvi međusobni duel u Podgorici dobio 36:28, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je osam pobjeda i po jedan poraz i remi.

Godeč je kazala da su se dobro pripremile i da znaju da nemaju šta da izgube.

“One su favoriti, nakon što su pokazale vrhunsku formu u dosadašnjem dijelu sezone. Moramo da budemo opuštene i fokusirane na našu igru, pa ćemo vidjeti kakav će biti konačan ishod. Odbrana mora da bude na višem nivou nego prošlog vikenda u Bukureštu protiv Rapida”, rekla je Godeč.

Ona je istakla da su se spremale da zaustave Almeidu De Paulu i da ostaje da se vidi koliko će u tome uspjeti.

Bek Nataša Ćorović očekuje težu utakmicu od one prošlog vikenda u Bukureštu protiv Rapida.

“Sigurna sam ipak, da smo se mnogo bolje spremile, jer su sve djevojke tu, osim Ivone Pavićević. Vjerujem da ćemo ovom izazovu odgovoriti na pravi način. Mec je favorit, ali to će morati da dokaže i na terenu. Sigurno je da nećemo odustati i da ćemo se boriti svih 60 minuta”, rekla je Ćorović.

Ona je naglasila je Mec, uz Đer, najbolji tim u grupi.

“Ovo je utakmica koja će nam mnogo značiti u pripremi za eliminacionu rundu, pokušaćemo da je iskoristimo na najbolji način za ono što nas očekuje u narednoj rundi. Vjerujem da ćemo biti na potrebnom nivou kada bude najpotrebnije, odnosno u osmini finala”, zaključila je Ćorović.

Budućnost je, četiri kola prije kraja grupne faze, praktično obezbijedila peto mjesto u grupi uoči eliminacione rundu elitnog takmičenja.

U dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je četiri pobjede, remi i pet poraza.

Nedjeljni duel u Mecu počeće u 16 sati.

