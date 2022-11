Gimnazijalcima trofej na Prvenstvu srednjih škola Podgorice

Podgorica, (MINA) – Ekipa Gimnazije Slobodan Škerović osvojila je prvo mjesto na Prvenstvu srednjih škola u stonom tenisu, koje je održano u okviru manifestacije Srednjoškolci Podgorici.

Prvenstvo, koje odigrano u Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, okupio je devet podgoričkih srednjih škola.

Gimnazija, za koju su nastupali Jana Perović, Novak Novaković i Andrija Radulović, u finalu savladala je Građevinsku školu Marko Radović 2:0.

Srebrni tim nastupio je u sastavu Nikolina Pođanin, Nemanja Vuković i Janko Jokić.

Kao trećeplasirana završila je ekipa Srednje mješovite škole Golubovci, u sastavu Milena Vuletić, Darko Korać i Mihailo Senić.

U neizvjesnoj borbi za bronzanu medalju bila je bolja od Ekonomske škole Mirko Vešović 2:1.

Prvenstvo je imalo inkluzivni karakter, a održano je pod pokroviteljstvom Glavnog grada i Sekretarijata za kulturu i sport, a uz tehničku podršku Paraolimpijskog komiteta.

