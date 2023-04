Galeb Liko Soho group i Herceg Novi u finalu

Podgorica, (MINA) – Herceg Novi i Galeb Liko Soho Group igraće u finalu plej-ofa EPCG Superlige odbojkašica.

Galeb je večeras u Baru, u revanš meču polufinala, savladao Luku Bar 3:0 (25:20, 25:22 i 25:16).

Branilac trofeja maksimalnim rezultatom dobio je i prvi međusobni duel 3:0 (25:20, 28:26 i 27:25).

Sa dva trijumfa borbu za trofej izborio je i

Herceg Novi, koji je Igalu savladao Albatros 3:0 (25:13, 25:6 i 25:14).

Herceg Novi je ligaški dio šampionata završio bez izgubljenog seta, a prvi put u klupskoj istoriji igraće za titulu prvaka.

Prošlog vikenda osvojio je prvi trofej Kupa Crne Gore.

