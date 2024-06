Futsal reprezentacija pobijedila Sjevernu Makedoniju

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Nikšiću, u drugom prijateljskom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 4:2.

Tim trijumfom revanširali su se rivalu za poraz u jučerašnjem duhelu od 2:0.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Novica Ćalasan, Nemanja Nikolić, Luka Vuletić i Miloš Koprivica.

Za goste su pogađali Dimitar Janev i Martin Todorovski.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da su odigrali dobru utakmicu i da su crnogorski fudbaleri pokazali pravu reakciju u odnosu na prvi meč.

“Sa mnogo želje i volje došli smo do zaslužene pobjede. Sada nam predstoji ljetnja pauza, a u septembru slijedi novo okupljanje i prijateljske utakmice, koje ćemo iskoristiti da se što bolje uigramo za početak kvalifikacija u decembru”, rekao je Ljesar.

