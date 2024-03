Furtula na Evropskom zimskom kupu bacača u Leiriji

Podgorica, (MINA) – Portugalska Leirija 9. i 10. marta biće domaćin 22. Evropskog zimskog kupa u bacanjima, koji će okupiti 301 atletičara iz 41 države, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Crnogorsku atletiku na tom takmičenju predstavljaće Danijel Furtula u bacanju diska.

Njegov lični rekord iznosi 65,59 metara, a za vikend u Baru, na Zimskom kupu bacača Crne Gore, dosk je bacio 60,71 metar.

Za takmičenje u bacanju diska prijavljena su 23 takmičara iz 21 države.

Ta disciplina za muškarce na programu je 9. marta – (grupa B u 16.10, a grupa A u 17.10).

